Готувала наркотики для себе, а спробував син: суд вирішив відібрати дитину у матері та передати батьку

Батько дитини, який проживає окремо, звернувся до органу опіки та піклування про передачу дитини йому на виховання.

Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу повідомляє, що до закладу охорони здоров’я бригадою швидкої медичної допомоги доставлено малолітню дитину з отруєнням наркотичною речовиною, яку готувала його мати для власного вживання, але відволіклася і не помітила як син з’їв чи вдихнув дану речовину і йому стало зле.

Батько дитини, який проживає окремо, звернувся до органу опіки та піклування про передачу дитини йому на виховання.

Виконавчий комітет Інгулецької районної у місті ради вирішив негайно відібрати малолітню дитину від матері, однак вона відмовилась виконувати дане рішення добровільно. Тому Виконком, як орган опіки та піклування, в інтересах дитини звернувся до суду з позовом про відібрання малолітньої дитини без позбавлення матері батьківських прав та із стягненням з неї аліментів.

Під час судового розгляду мати дитини визнала свою провину, пояснила що пройшла лікування від наркотичної залежності та просила залишити дитину з нею.

Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу вислухав всі сторони, дослідив письмові докази та показання свідка і дійшов висновку про те, що залишення дитини у відповідача є небезпечним для життя дитини, її здоров`я і морального розвитку.

За таких обставин, суд ухвалив рішення відібрати малолітню дитину у матері, без позбавлення її батьківських прав та передати сина на виховання її батькові, а також стягнув із матері дитини аліменти.

Суд також зазначив, що в тому разі, якщо протягом року після прийняття судом рішення про відібрання дитини у батьків не усунені причини, які перешкоджали належному вихованню дитини її батьками, служба у справах дітей за місцем походження дитини, позбавленої батьківського піклування, зобов`язана вжити заходів до позбавлення батьків їх батьківських прав.

Якщо відпадуть причини, які перешкоджали належному вихованню дитини її батьками, суд за заявою батьків може постановити рішення про повернення їм дитини, відповідно до частини 3 статті 170 Сімейного кодексу України.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його проголошення.

З рішенням суду у справі № 213/359/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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