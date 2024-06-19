Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін вирішив витратити кошти на ще один реєстр сертифікатів авто, хоча сертифікація скасовується в рамках євроінтеграції

07:55, 19 червня 2024
Незважаючи на те, що незабаром сертифікація авто буде скасована, Уряд вирішив, що потрібно запустити ще один реєстр – звідки брати на це кошти.
Кабмін вирішив витратити кошти на ще один реєстр сертифікатів авто, хоча сертифікація скасовується в рамках євроінтеграції
Джерело фото: Кабмін
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін на засіданні 18 червня вирішив запустити у роботу ще один об’єднаний реєстр – сертифікатів авто.

Разом з тим, з огляду на процес євроінтеграції, незабаром сертифікацію авто мають скасувати. Натомість буде введено обов’язковий технічний контроль для всіх категорій транспортних засобів, який є обов'язковим у всіх країнах ЄС.

Тож, не досить зрозуміло, навіщо витрачати кошти платників податків на запуск дороговартісного реєстру, створення для нього КСЗІ та інші заходи в умовах обмеженого фінансування і перспективи скасування самого інституту.

Відповідна постанова Уряду поки не опублікована, втім, як повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, пропонується, щоб реєстр сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання і Державний реєстр сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації, перетворювався на інший реєстр – Реєстр сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання шляхом обʼєднання.

Передбачено, що перетворення реєстру сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання і Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації, на реєстр сертифікатів здійснюється після введення його в експлуатацію та реєстрації в реєстрі публічних електронних реєстрів.

Встановлено, що обʼєктами реєстру сертифікатів є інформація про сертифікати затвердження типу та сертифікати відповідності колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, видані виробниками, уповноваженими органами із сертифікації та органами із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання.

Також Кабмін закріпив, що Державна служба з безпеки на транспорті є держателем реєстру сертифікатів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Офісі Президента готуються до реформи правничої освіти

Ірина Мудра зазначила, що у Комітеті Верховної Ради з питань освіти вже підготовлено низку пропозицій до концепції законопроекту про реформування правничої освіти.

Кабмін поширив на цивільних дружин загиблих військових право на одержання одноразової грошової допомоги

Уряд закріпив право на одержання одноразової грошової допомоги для жінок, які проживали з військовослужбовцем, військовозобовʼязаним або резервістом, яких призвано на збори чи для проходження служби у військовому резерві, без реєстрації шлюбу.

Кабмін вирішив витратити кошти на ще один реєстр сертифікатів авто, хоча сертифікація скасовується в рамках євроінтеграції

Незважаючи на те, що незабаром сертифікація авто буде скасована, Уряд вирішив, що потрібно запустити ще один реєстр – звідки брати на це кошти.

Ремонт приміщень для дисциплінарних інспекторів буде тривати до кінця 2025 року, але для цього ще потрібні гроші – ВРП

У Вищій раді правосуддя повідомили, що органи влади не надто допомагають вирішити проблему з приміщенням для Служби дисциплінарних інспекторів.

Нам потрібна законодавча база для реформування адвокатури – голова ВРП Григорій Усик

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик вважає, що адвокатура залишається нереформованою.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України