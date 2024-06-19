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Кабмин решил потратить средства на еще один реестр сертификатов авто, хотя сертификация отменяется в рамках евроинтеграции

07:55, 19 июня 2024
Несмотря на то, что в скором времени сертификация авто будет отменена, правительство решило, что нужно запустить еще один реестр – откуда брать на это средства.
Кабмин решил потратить средства на еще один реестр сертификатов авто, хотя сертификация отменяется в рамках евроинтеграции
Источник фото: Кабмин
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Кабмін на засіданні 18 червня вирішив запустити у роботу ще один об’єднаний реєстр – сертифікатів авто.

Разом з тим, з огляду на процес євроінтеграції, незабаром сертифікацію авто мають скасувати. Натомість буде введено обов’язковий технічний контроль для всіх категорій транспортних засобів, який є обов'язковим у всіх країнах ЄС.

Тож, не досить зрозуміло, навіщо витрачати кошти платників податків на запуск дороговартісного реєстру, створення для нього КСЗІ та інші заходи в умовах обмеженого фінансування і перспективи скасування самого інституту.

Відповідна постанова Уряду поки не опублікована, втім, як повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, пропонується, щоб реєстр сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання і Державний реєстр сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації, перетворювався на інший реєстр – Реєстр сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання шляхом обʼєднання.

Передбачено, що перетворення реєстру сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання і Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації, на реєстр сертифікатів здійснюється після введення його в експлуатацію та реєстрації в реєстрі публічних електронних реєстрів.

Встановлено, що обʼєктами реєстру сертифікатів є інформація про сертифікати затвердження типу та сертифікати відповідності колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, видані виробниками, уповноваженими органами із сертифікації та органами із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання.

Також Кабмін закріпив, що Державна служба з безпеки на транспорті є держателем реєстру сертифікатів.

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Кабмин решил потратить средства на еще один реестр сертификатов авто, хотя сертификация отменяется в рамках евроинтеграции

Несмотря на то, что в скором времени сертификация авто будет отменена, правительство решило, что нужно запустить еще один реестр – откуда брать на это средства.

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