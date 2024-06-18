Венгрия больше не выступает против Марка Рютте в должности генсека НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан больше не выступает против кандидатуры премьера Нидерландов Марка Рютте, претендующего на должность следующего генерального секретаря НАТО. Об этом Орбан заявил в Х.
Он утверждает, что для него было важно, чтобы следующий генсек НАТО поддержал его договоренность со своим предшественником Йенсом Столтенбергом.
По словам Орбана, они договаривались о том, что Венгрия "не будет участвовать в деятельности НАТО в Украине и никакие венгерские средства не будут использоваться для ее поддержки".
"В свете его обещания Венгрия готова поддержать кандидатуру премьер-министра Рютте на должность генерального секретаря НАТО", - написал премьер-министр Венгрии.
Как отметил Орбан, Рютте заверил, что его целью в должности генерального секретаря НАТО будет "отношение ко всем членам Альянса с одинаковым уровнем понимания и уважения".
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