Венгрия больше не выступает против Марка Рютте в должности генсека НАТО

Виктор Орбан заявил, что Венгрия передумала выступать против кандидатуры нынешнего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генерального секретаря НАТО.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан больше не выступает против кандидатуры премьера Нидерландов Марка Рютте, претендующего на должность следующего генерального секретаря НАТО. Об этом Орбан заявил в Х.

Он утверждает, что для него было важно, чтобы следующий генсек НАТО поддержал его договоренность со своим предшественником Йенсом Столтенбергом.

По словам Орбана, они договаривались о том, что Венгрия "не будет участвовать в деятельности НАТО в Украине и никакие венгерские средства не будут использоваться для ее поддержки".

"В свете его обещания Венгрия готова поддержать кандидатуру премьер-министра Рютте на должность генерального секретаря НАТО", - написал премьер-министр Венгрии.

Как отметил Орбан, Рютте заверил, что его целью в должности генерального секретаря НАТО будет "отношение ко всем членам Альянса с одинаковым уровнем понимания и уважения".

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