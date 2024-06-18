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Угорщина більше не виступає проти Марка Рютте на посаді генсека НАТО

21:07, 18 червня 2024
Віктор Орбан заявив, що Угорщина передумала виступати проти кандидатури нинішнього прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного генерального секретаря НАТО.
Угорщина більше не виступає проти Марка Рютте на посаді генсека НАТО
Фото: Zoltan Kovacs/X
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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан більше не виступає проти кандидатури прем'єра Нідерландів Марка Рютте, який претендує на посаду наступного генерального секретаря НАТО. Про це Орбан заявив у Х.

Він стверджує, що для нього було важливо, аби наступний генсек НАТО підтримав його домовленість зі своїм попередником Єнсом Столтенбергом.

За словами Орбана, вони домовлялись про те, що Угорщина "не братиме участі в діяльності НАТО в Україні і жодні угорські кошти не будуть використовуватися для її підтримки".

"У світлі його обіцянки Угорщина готова підтримати кандидатуру прем'єр-міністра Рютте на посаду генерального секретаря НАТО", — написав премʼєр-міністр Угорщини.

Як зазначив Орбан, Рютте запевнив, що його метою на посаді генерального секретаря НАТО буде "ставлення до усіх членів Альянсу з однаковим рівнем розуміння і поваги".

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