Денис Малюська назвав фейком розповсюджену інформацію про заборону на послуги нотаріусів без військового квитка

Міністр юстиції Денис Малюська зауважив, що інформація про заборону на реєстрацію актів цивільного стану та нотаріальні послуги без пред'явлення військово-облікового документа є фейком.

Фото: Денис Малюська/Фейсбук

Міністр юстиції Денис Малюська назвав фейком розповсюджену у ЗМІ інформацію про заборону на послуги нотаріусів без військового квитка. Зазначимо, що першоджерелом цієї інформації був начебто коментар міністра юстиції виданню "Апостроф".

Там вказувалося, що нібито у громадян України можуть попросити пред’явити військово-обліковий документ під час надання адміністративних послуг, а саме при: реєстрації права на нерухоме майно та бізнес, реєстрації актів цивільного стану, нотаріальних послугах, міжнародній правовій допомоці, реєстрації шлюбу.

За словами міністра юстиції, ця інформація не відповідає дійсності.

"У Телеграм- каналах з посиланням на мене розганяють фейк з переліком конкретних послуг які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів або драцс-ів). Це класичний фейк і іпсо. Дійсно окремі послуги уже обмежені, а окремі будуть обмежуватись, але точно не за списками, опублікованими і придуманими каналами", - зауважив Малюська.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що невідповідність даних військового квитка даним з електронного Реєстру «Оберіг» є підставою для доставки особи до ТЦК під час перевірки документів.

Також повідомлялося, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі.

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