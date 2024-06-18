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Денис Малюська назвав фейком розповсюджену інформацію про заборону на послуги нотаріусів без військового квитка

20:53, 18 червня 2024
Міністр юстиції Денис Малюська зауважив, що інформація про заборону на реєстрацію актів цивільного стану та нотаріальні послуги без пред'явлення військово-облікового документа є фейком.
Денис Малюська назвав фейком розповсюджену інформацію про заборону на послуги нотаріусів без військового квитка
Фото: Денис Малюська/Фейсбук
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Міністр юстиції Денис Малюська назвав фейком розповсюджену у ЗМІ інформацію про заборону на послуги нотаріусів без військового квитка. Зазначимо, що першоджерелом цієї інформації був начебто коментар міністра юстиції виданню "Апостроф".

Там вказувалося, що нібито у громадян України можуть попросити пред’явити військово-обліковий документ під час надання адміністративних послуг, а саме при: реєстрації права на нерухоме майно та бізнес, реєстрації актів цивільного стану, нотаріальних послугах, міжнародній правовій допомоці, реєстрації шлюбу.

За словами міністра юстиції, ця інформація не відповідає дійсності.

"У Телеграм- каналах з посиланням на мене розганяють фейк з переліком конкретних послуг які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів або драцс-ів). Це класичний фейк і іпсо. Дійсно окремі послуги уже обмежені, а окремі будуть обмежуватись, але точно не за списками, опублікованими і придуманими каналами", - зауважив Малюська.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що невідповідність даних військового квитка даним з електронного Реєстру «Оберіг» є підставою для доставки особи до ТЦК під час перевірки документів.

Також повідомлялося, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі.

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