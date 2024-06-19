Кабмін призначив Олега Немчінова головою Міжвідомчої робочої групи з питань організації призову військовозобов’язаних громадян

Уряд постановою від 18 червня 2024 р. №707 затвердив склад Міжвідомчої робочої групи з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації.
Головою цієї групи призначено міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова. Заступником голови групи буде перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.
Також до складу увійдуть перший заступник міністра охорони здоров’я, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості, заступник міністра внутрішніх справ, заступник міністра економіки, начальник мобілізаційного управління Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ, представник Командування Сухопутних військ Збройних Сил тощо.
Міжвідомча робоча група з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації є тимчасовим консультативно- дорадчим органом Кабінету Міністрів України.
Основними її завданнями є сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади, їх територіальних органів (підрозділів), підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління зазначених органів, суб’єктів господарювання державного сектору економіки, функції з управління якими здійснює КМУ, з питань організації взаємодії з ТЦК щодо оповіщення та призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаних громадян, які працюють в органах виконавчої влади, їх територіальних органах (підрозділах), на підприємствах, в установах і організаціях.
Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
Міжвідомча робоча група має право:
Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, їх територіальними органами (підрозділами), підприємствами, установами та організаціями, а також Генеральним штабом Збройних Сил та Командуванням Сухопутних військ Збройних Сил.
Міжвідомча робоча група на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.