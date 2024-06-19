Кабмін призначив Олега Немчінова головою Міжвідомчої робочої групи з питань організації призову військовозобов’язаних громадян

Головою консультативно-дорадчого органу Кабміну, який буде займатися питаннями організації призову військовозобов’язаних, призначено міністра Кабміну Олега Немчінова.

Уряд постановою від 18 червня 2024 р. №707 затвердив склад Міжвідомчої робочої групи з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації.

Головою цієї групи призначено міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова. Заступником голови групи буде перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Також до складу увійдуть перший заступник міністра охорони здоров’я, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості, заступник міністра внутрішніх справ, заступник міністра економіки, начальник мобілізаційного управління Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ, представник Командування Сухопутних військ Збройних Сил тощо.

Міжвідомча робоча група з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації є тимчасовим консультативно- дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

Основними її завданнями є сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади, їх територіальних органів (підрозділів), підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління зазначених органів, суб’єктів господарювання державного сектору економіки, функції з управління якими здійснює КМУ, з питань організації взаємодії з ТЦК щодо оповіщення та призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаних громадян, які працюють в органах виконавчої влади, їх територіальних органах (підрозділах), на підприємствах, в установах і організаціях.

Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

готує пропозиції та рекомендації щодо залучення військовозобов’язаних для доукомплектування сил оборони;

координує організацію оповіщення органами виконавчої влади, їх територіальними органами (підрозділами), підприємствами, установами та організаціями військовозобов’язаних про їх призов на військову службу під час мобілізації, а також організацію їх призову на військову службу;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

Міжвідомча робоча група має право:

отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, їх територіальних органів (підрозділів), підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої влади, їх територіальних органів (підрозділів), підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, їх територіальними органами (підрозділами), підприємствами, установами та організаціями, а також Генеральним штабом Збройних Сил та Командуванням Сухопутних військ Збройних Сил.

Міжвідомча робоча група на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи.

Автор: Наталя Мамченко

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