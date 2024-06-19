Кабмин назначил Олега Немчинова главой Межведомственной рабочей группы по вопросам организации призыва военнообязанных граждан

Главой консультативно-совещательного органа Кабмина, который будет заниматься вопросами организации призыва военнообязанных, назначен министр Кабмина Олег Немчинов.

Правительство постановлением от 18 июня 2024 г. №707 утвердило состав Межведомственной рабочей группы по организации призыва военнообязанных граждан на военную службу во время мобилизации.

Главой этой группы назначен министр Кабинета Министров Олег Немчинов. Заместителем главы группы будет первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Также в состав войдут первый заместитель министра здравоохранения, заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности, заместитель министра внутренних дел, заместитель министра экономики, начальник мобилизационного управления Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ, представитель Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил и другие.

Межведомственная рабочая группа по организации призыва военнообязанных граждан на военную службу во время мобилизации является временным консультативно-совещательным органом Кабинета Министров Украины.

Основными ее задачами является содействие обеспечению координации действий органов исполнительной власти, их территориальных органов (подразделений), предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления указанных органов, субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, функции по управлению которыми осуществляет КМУ, по вопросам организации взаимодействия с ТЦК по уведомлению и призыву на военную службу при мобилизации военнообязанных граждан, работающих в органах исполнительной власти, их территориальных органах (подразделениях), на предприятиях, в учреждениях и организациях.

Межведомственная рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами:

готовит предложения и рекомендации по привлечению военнообязанных для доукомплектования сил обороны;

координирует организацию оповещения органами исполнительной власти, их территориальными органами (подразделениями), предприятиями, учреждениями и организациями военнообязанных об их призыве на военную службу во время мобилизации, а также организацию их призыва на военную службу;

участвует в разработке проектов нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к ее компетенции;

представляет Кабинету Министров Украины разработанные по результатам своей работы предложения и рекомендации.

Межведомственная рабочая группа имеет право:

получать в установленном порядке от органов исполнительной власти, их территориальных органов (подразделений), предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее задач;

привлекать к участию в своей работе представителей органов исполнительной власти, их территориальных органов (подразделений), предприятий, учреждений и организаций (по согласованию с их руководителями).

Межведомственная рабочая группа при выполнении возложенных ее задач взаимодействует с органами исполнительной власти, их территориальными органами (подразделениями), предприятиями, учреждениями и организациями, как и Генеральным штабом Вооруженных сил и Командованием Сухопутных войск Вооруженных сил.

Межведомственная рабочая группа на своих заседаниях разрабатывает предложения и рекомендации по вопросам, относящимся к ее компетенции.

Предложения и рекомендации считаются одобренными, если за них проголосовало более половины присутствовавших на заседании членов Межведомственной рабочей группы.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.