Конкурс на 25 должностей судей ВАКС и АП ВАКС: 161 кандидат получил допуск

Судьи Высшего антикоррупционного суда будут бороться за должности судей АП ВАКС между собой, а на места судей ВАКС претендуют их помощники.

Высшая квалификационная комиссия судей 18 июня обнародовала окончательный список лиц, допущенных к участию в конкурсах на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

Напомним, что 23 ноября 2023 года ВККС объявила конкурс на 15 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС.

По результатам рассмотрения соответствующих документов, из 238 кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе, допущены к конкурсу 161 кандидат.

Соответственно, отказ после проверки стажа, комплектности поданных документов и на соответствие квалификационным требованиям, получили 77 кандидатов (32,4% кандидатов).

Так, для участия в конкурсе на должности судей ВАКС подали документы 153 кандидата. К участию в конкурсе Комиссия допустила 100 кандидатов, а еще 53 получили отказ в допуске.

В конкурсе на должности судей АП ВАКС планировали принять участие 85 кандидатов. В итоге 61 кандидата Комиссия допустила к участию в конкурсе, а еще 24 кандидата получили отказ в допуске.

Как уже рассказывала «Судебно-юридическая газета», в определенной степени конкурс на десять вакантных должностей судей АП ВАКС может превратиться в соревнование между судьями собственно Высшего антикоррупционного суда, ведь к участию в конкурсе допущены сразу 11 судей ВАКС.

Это судьи:

Виталий Дубас

Наталья Мовчан

Татьяна Крикливая

Виталий Крикливый

Виктор Маслов

Оксана Олейник

Екатерина Сикора

Игорь Строгий

Елена Танасевич

Леся Федорак

Екатерина Широкая

Кроме того, в конкурсе на должности судей ВАКС примут участие и четверо помощников судей ВАКС:

Андрей Юнусов – помощник председателя Апелляционной палаты ВАКС Александра Семенникова

Оксана Стеблинская – помощник судьи ВАКС Виталия Дубаса

Юрий Боднарук – помощник судьи АП ВАКС Дмитрия Михайленко

Олег Кимстачев – помощник судьи ВАКС Оксаны Олейник, в прошлом Олег Кимстачев – судья Уманского горрайонного суда Черкасской области

В целом большинство кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, являются судьями судов первой инстанции различной специализации (90 кандидатов).

Впрочем, следует отметить, что среди кандидатов из числа судей, которых Комиссия допустила к участию в конкурсе, есть определенная доля кандидатов, которые в прошлые годы привлекались к дисциплинарной ответственности или имеют проблемы с прохождением квалификационного оценивания судей.

Также в конкурсе примут участие адвокаты (среди них - известные столичные адвокаты Анна Надточиева, Александр Шадрин, Кирилл Легких), ученые-правоведы и Советник Председателя Верховной Рады, ученый Александр Гладун.

С полным списком кандидатов, допущенных к участию в конкурсе или получивших отказ в допуске, можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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