Электронное бронирование через Дию заработает уже через несколько недель, – глава Минцифры Федоров

Услуга будет запущена через Дию в разделе для бизнеса.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что услуга е-бронирования в действии появится уже через несколько недель, передает Интерфакс-Украина.

"За несколько недель будет запущен функционал е-бронирования. Вы знаете, как мы за него боролись, чтобы он был автоматическим", – сказал Федоров.

Он подчеркнул, что во время полномасштабной войны "трудно найти баланс, но мы это сделали".

Федоров уточнил, что услуга будет запущена через "Дию" в разделе для бизнеса.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 18 июня в приложении Резерв+ появились новые функции – электронный военно-учетный документ с QR-кодом и дистанционное исправление ошибок.

При этом данные о бронировании военнообязанных будут загружены до конца этой недели, 22 июня.

Мы писали, кто может исправить данные в Резерв+ онлайн без визита в ТЦК.

Обязательным условием бронирования через Портал Дия будет наличие данных о работнике в Реестре военнообязанных.

Автор: Наталья Мамченко

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