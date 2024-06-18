Электронное бронирование через Дию заработает уже через несколько недель, – глава Минцифры Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что услуга е-бронирования в действии появится уже через несколько недель, передает Интерфакс-Украина.
"За несколько недель будет запущен функционал е-бронирования. Вы знаете, как мы за него боролись, чтобы он был автоматическим", – сказал Федоров.
Он подчеркнул, что во время полномасштабной войны "трудно найти баланс, но мы это сделали".
Федоров уточнил, что услуга будет запущена через "Дию" в разделе для бизнеса.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 18 июня в приложении Резерв+ появились новые функции – электронный военно-учетный документ с QR-кодом и дистанционное исправление ошибок.
При этом данные о бронировании военнообязанных будут загружены до конца этой недели, 22 июня.
Мы писали, кто может исправить данные в Резерв+ онлайн без визита в ТЦК.
Обязательным условием бронирования через Портал Дия будет наличие данных о работнике в Реестре военнообязанных.
Автор: Наталья Мамченко
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