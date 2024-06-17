С 18 июня в Украине должен появиться электронный военный билет с QR-кодом

Электронный военно-учетный документ должен заработать с 18 июня.

С 18 июня в приложении Резерв+ должен появиться QR-код, отсканировав который ТЦК или полицейские смогут мгновенно получить информацию о статусе гражданина как военнообязанного, призывника или резервиста.

Ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала, что в Украине готовятся к запуску электронного военно-учетного документа (е-ВОД). Это электронный документ, отображаемый в приложении на смартфоне пользователя и содержащий проверенные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Как ранее рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин во время телемарафона, «для многих украинцев этот QR-код является определенным символом легитимизации, потому что таким образом электронный документ можно будет повсюду показывать, и он будет равнозначен бумажному».

Пока что военнообязанным вклеивают в военно-учетный документ штрих-код (VIN-код). Фактически это идентификационный код, который Реестр военнообязанных «Оберег» автоматически присваивает военнообязанному.

Напомним, в конце мая заместитель Министра обороны Украины по цифровому развитию Катерина Черногоренко в эфире телемарфона анонсировала, что в июне в приложении «Резерв+» появится QR-код, что позволит использовать электронные данные как полноценный военный учетный документ, заменяя бумажные версии.

«18 июня в Резерв+ появится QR-код — это окончательно приравняет информацию из Оберег к электронному военному учетному документу. Мы можем считывать этот QR-код и получать всю необходимую информацию», – сообщила она.

Ранее МИД Украины со ссылкой на Минобороны сообщало, что начиная с 18 июня э-ВОД можно будет сформировать самостоятельно после актуализации собственных данных в электронном кабинете призывника.

«Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста – один из методов обновления военно-учетных данных. Согласно информации Минобороны, электронный кабинет будет реализован в формате мобильного приложения «Резерв+». С 18 июня в приложении появится возможность после уточнения своих данных сформировать выписку из реестра «Оберег» с личными персональными и служебными данными, хранящимися в реестре (электронный военно-учетный документ, э-ВОД)» - отмечали в МИД.

Сосканировав QR-код с э-ВОД со смартфона в режиме реального времени уполномоченное лицо сможет получить подтверждение актуальности военно-учетных данных заявителя.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. №559 определено, что военно-учетный документ оформляется (создается) и выдается (заменяется) в электронной форме:

средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста

Государственный веб-портал электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны

Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія), в частности с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дії) (однако здесь уточняется «в случае технической реализации»), и, как ранее сообщили нашему изданию в Минцифры, пока такая реализация именно для э-ВОД в Дії не планируется).

Военно-учетным документом призывников, военнообязанных и резервистов, а также граждан, исключенных из военного учета в электронной форме (э-ВОД) является отражение в электронной форме сведений о гражданине Украины, содержащихся в Реестре «Оберег», а также сведения о обращение или сообщение о совершении административного или уголовного преступления в Национальную полицию.

Э-ВОД формируется на безвозмездной основе по желанию лица после прохождения им электронной идентификации и аутентификации.

Формирование и отображение осуществляется автоматически при наличии в Реестре «Оберег» сведений, определенных в пункте 8 настоящего Порядка. А именно, в э-ВОД отображается уникальный электронный идентификатор в виде двумерного штрихкода, содержащий сведения об указанном документе (QR-код военно-учетного документа) (при наличии таких сведений):

ФИО

дата рождения;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

отдельный номер записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;

сведения о результатах медицинских осмотров, которые проводились с целью определения пригодности к исполнению воинского долга;

сведения о наличии отсрочки от направления для прохождения базовой военной службы для призывников или отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период (бронирование) для военнообязанных и резервистов;

воинское звание;

военно-учетная специальность (для военнообязанных и резервистов СБУ - код профиля подготовки и направление служебной и оперативно-служебной деятельности);

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

сведения об исполнении воинского долга;

сведения о военном учете;

сведения об обращении или уведомлении о совершении административного или уголовного правонарушения в Национальную полицию;

дата и время формирования военно-учетного документа в электронной форме

QR-код военно-учетного документа в электронной форме является формой военно-учетного документа в электронной форме в виде двумерного штрих-кода, содержащего сведения об указанном военно-учетном документе, которые с помощью соответствующих технических средств можно воспроизвести в форме, пригодной для считывания , в том числе в визуальной.

Э-ВОД действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него.

Э-ВОД и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.

Сведения о сформированном э-ВОД отображаются в Реестре «Оберег».

Проверка э-ВОД осуществляется путем считывания QR-кода инициатором проверки с помощью технических средств, позволяющих воспроизвести сведения э-ВОД. QR-код должен быть пригодным для считывания техническими средствами инициатора проверки, цельным, невредимым, нанесенным на любой носитель достаточного размера и требуемой контрастности.

Основанием неподтверждения э-ВОД является непригодность QR-кода для считывания техническими средствами.

Электронное информационное взаимодействие с другими системами осуществляется средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита».

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что до 5 июля должно быть реализовано автоматическое взаимодействие между Реестром военнообязанных и Реестром Пенсионного фонда – «Оберег» будет получать данные о застрахованных работниках.

Кроме того, в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» будут отображаться данные об открытом относительно уклоняющегося исполнительном производстве и сведения о привлечении его к административной ответственности за нарушение правил военного учета и мобилизационного законодательства. Соответствующие изменения предусматривает принятый в целом 5 июня как закон законопроект 11143 о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка ведения военного учета и обретении статуса ветерана войны во время действия военного положения.

Кроме того, мы писали, что с 30 июня заработает новый порядок выдачи паспортов гражданам Украины за границей.

Автор: Наталя Мамченко

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