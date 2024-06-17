В течение 5 месяцев 2024 года Зеленскому внесли представление о назначении 272 судей — ВСП

За январь - май Президенту Украины также внесено представление о назначении 249 кандидатов на должности судей.

Высший совет правосудия сообщил, что в течение января - мая 2024 принял решение о внесении Президенту Украины представления о назначении на должности 272 судей в местные суды, из них:

230 судей - в местные общие суды;

24 судьи - в местные административные суды;

18 судей - в местные хозяйственные суды.

Также в ВСП добавляют, что в течение указанного периода Президенту Украины внесено представление о назначении 249 кандидатов на должности судей.

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