В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП – большинство из них несовершеннолетние

По данным СМИ, в автобусе находились 57 граждан Украины, в частности числе 42 несовершеннолетних и 15 взрослых.

В ночь с воскресенья на понедельник в Румынии автобус с гражданами Украины попал в дорожно-транспортное происшествие с грузовиком. В результате инцидента четырех человек доставили в больницу.

Об этом сообщили в румынском издании «News» 17 июня.

По данным издания, в автобусе находились 57 граждан Украины, в частности числе 42 несовершеннолетних и 15 взрослых. Двум взрослым и 13 детям требовалась медицинская помощь.

Кроме этого, четырех человек доставили в больницу: двое взрослых и двое детей.

В полиции сообщили, что транспортные средства ехали в том же направлении в сторону муниципалитета Констанца. Авария произошла между населенными пунктами Тариверде и Байя. Ее причины выясняются.

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