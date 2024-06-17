В Сумах правоохранитель решил нажиться на продаже оружия: ему сообщили о подозрении

Фигурант хранил у себя пистолет Макарова, магазины с патронами к нему, а также гранатомет, гранатометные выстрелы и гранаты.

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В Сумах работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении правоохранителю, решившему нажиться на продаже оружия.

Как сообщает ГБР, фигурант хранил у себя пистолет Макарова, магазины с патронами к нему, а также гранатомет, гранатометные выстрелы и гранаты.

«Клиентов он подыскал среди своих знакомых. Благодаря своевременной реакции правоохранителей, которые тщательно задокументировали все шаги неудачного торговца оружием, он был задержан в результате специальной операции», — говорится в сообщении.

Правоохранителю сообщается о подозрении в сбыте огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Решается вопрос избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также в рамках предварительного расследования устанавливается происхождение оружия и боеприпасов.

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