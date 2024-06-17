Лидеры стран ЕС решат, возглавит ли Урсула фон дер Ляйен снова Еврокомиссию

27 глав государств и правительств подискутируют о том, кто станет следующим президентом Еврокомиссии.

В понедельник, 17 июня, лидеры стран ЕС проведут встречу, на которой обсудят утверждение пакета кандидатур на главные должности в ЕС по итогам евровыборов, передает Euronews.

Как отмечает издание, во время неформального саммита 27 глав государств и правительств подискутируют о том, кто станет следующим президентом Еврокомиссии, президентом Европейского совета и высоким представителем блока иностранных дел и политики безопасности.

Распределение главных должностей должно учитывать политическую принадлежность, географическое происхождение и гендерный баланс для обеспечения наибольшей поддержки кандидата за столом.

В прошлый раз, в 2019 году, отбор состоялся после нескольких дней споров, включая марафон, который длился всю ночь.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассчитывает переизбраться на должность после того, как ее правоцентристская Европейская народная партия победила на выборах.

Восемь дипломатов и чиновников ЕС отметили, что лидеры ЕС хотят достичь «политического соглашения» 17 июня вечером, а саммит ЕС 27-28 июня официально подтвердит это соглашение, что является необычно ранним консенсусом.

Среди кандидатов на должность следующего руководителя Евросовета – экс-премьер-социалист из Португалии Антониу Кошта, на должность руководителя дипломатии ЕС претендует премьер-либерал из Эстонии Кая Каллас, на должность главы Европейского парламента – действующая президент этого органа Роберта Мецола.

Ранее сообщалось, что президент Европейского совета Шарль Мишель хочет помешать переизбранию Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок.

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