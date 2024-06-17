Практика судов
  1. В мире

Лидеры стран ЕС решат, возглавит ли Урсула фон дер Ляйен снова Еврокомиссию

12:21, 17 июня 2024
27 глав государств и правительств подискутируют о том, кто станет следующим президентом Еврокомиссии.
Лидеры стран ЕС решат, возглавит ли Урсула фон дер Ляйен снова Еврокомиссию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 17 июня, лидеры стран ЕС проведут встречу, на которой обсудят утверждение пакета кандидатур на главные должности в ЕС по итогам евровыборов, передает Euronews.

Как отмечает издание, во время неформального саммита 27 глав государств и правительств подискутируют о том, кто станет следующим президентом Еврокомиссии, президентом Европейского совета и высоким представителем блока иностранных дел и политики безопасности.

Распределение главных должностей должно учитывать политическую принадлежность, географическое происхождение и гендерный баланс для обеспечения наибольшей поддержки кандидата за столом.

В прошлый раз, в 2019 году, отбор состоялся после нескольких дней споров, включая марафон, который длился всю ночь.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассчитывает переизбраться на должность после того, как ее правоцентристская Европейская народная партия победила на выборах.

Восемь дипломатов и чиновников ЕС отметили, что лидеры ЕС хотят достичь «политического соглашения» 17 июня вечером, а саммит ЕС 27-28 июня официально подтвердит это соглашение, что является необычно ранним консенсусом.

Среди кандидатов на должность следующего руководителя Евросовета – экс-премьер-социалист из Португалии Антониу Кошта, на должность руководителя дипломатии ЕС претендует премьер-либерал из Эстонии Кая Каллас, на должность главы Европейского парламента – действующая президент этого органа Роберта Мецола.

Ранее сообщалось, что президент Европейского совета Шарль Мишель хочет помешать переизбранию Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Если подозреваемый коррупционер дал обличительные показания на организатора схемы, то сможет рассчитывать на более легкое наказание – Кабмин внес законопроект

Правительство внесло в Верховную Раду законопроект, где воплощается идея САП о стимулировании коррупционеров низшего звена разоблачать конечных бенефициаров и выгодоприобретателей коррупционных схем.

Возможность исполнения полномочий председателя суда временно исполняющим обязанности руководителя аппарата суда – Комитет рекомендует одобрить законопроект

Руководитель аппарата суда или вр. и. о. руководителя аппарата суда, при определенных условиях сможет осуществлять полномочия председателя суда до момента назначения, избрания, перевода или окончания командировки не менее одного судьи.

Может ли Кабмин цифровизировать процесс уплаты штрафов за нарушение военного учета – не исключено

Правительство уточнило, что портал Дія будет выполнять задачи путем интеграции информационных систем и программного обеспечения государственных банков и банков, в уставном капитале которых не менее 75% государства по уплате штрафов за административные правонарушения.

В Антикоррупционном суде рассказали, при каких условиях конкурс на должности судей ВАКС станет бессмысленным

Для новых судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС пока нет свободных помещений.

Верховный Суд высказался об основаниях и условиях обращения с иском субъекта властных полномочий к субъекту частного права в административном судопроизводстве

Исключительные основания и критерии обращения с иском субъекта властных полномочий к субъекту частного права в административном судопроизводстве – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Козак
    Оксана Козак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Катерина Головіна
    Катерина Головіна
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Руслан Ватаманюк
    Руслан Ватаманюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду