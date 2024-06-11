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Шарль Мишель хочет устранить Урсулу фон дер Ляен от переговоров о ее переназначении – СМИ

15:09, 11 июня 2024
Некоторые подозревают, что Мишель придумывает схему, чтобы вступить в гонку за самые высокие должности в качестве следующего руководителя внешнеполитического ведомства ЕС.
Шарль Мишель хочет устранить Урсулу фон дер Ляен от переговоров о ее переназначении – СМИ
Источник фото: Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images
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Президент Европейского совета Шарль Мишель, у которого ожесточенное соперничество с главой Еврокомиссии, хочет отстранить Урсулу фон дер Ляен от участия в неформальной встрече лидеров ЕС, где после евровыборов будут обсуждать назначение нового руководства Евросоюза.

Об этом сообщило издание «Politico» со ссылкой на источники.

«Государства-члены все больше раздражаются ролью Шарля Мишеля в процессе отбора на пост президента Комиссии», - сказал один дипломат ЕС. «Кажется, это руководствуется сугубо личными мотивами».

Фон дер Ляен, чья Европейская народная партия выиграла выборы в Европарламент, хочет продлить работу на посту главы Еврокомиссии на второй срок. Некоторые европейские столицы полагают, что Мишель пытается сорвать потенциальный второй термин дер Ляен.

В переговорах с лидерами ЕС и их помощниками Мишель предложил исключить фон дер Ляен из неформальной встречи 17 июня, на которой главы государств и правительств обсудят вопросы высших должностей в ЕС. Мишель в качестве главы Европейского совета принимает решение, кто может присоединиться к ужину.

После выборов в Европарламент лидеры ЕС должны договориться о следующих главах Европейской комиссии, Европейского совета (нынешняя работа Мишеля) и Европейского парламента, а также о следующем главе внешнеполитического ведомства.

Некоторые подозревают, что Мишель придумывает схему, чтобы вступить в гонку за самые высокие должности в качестве следующего руководителя внешнеполитического ведомства ЕС.

«Если он хочет устранить ее из комнаты, он должен отстранить и себя», – прокомментировал один из дипломатов ЕС.

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