Ученые впервые создали воображаемые образы с помощью искусственного интеллекта

Исследователям удалось создать образы объектов и пейзажей, полученных на основе активности мозга человека.

Фото из открытых источников

Японским ученым удалось создать первые в мире мнимые образы объектов и ландшафтов на основе деятельности человеческого мозга с помощью технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщает Kyodo News.

Команда ученых смогла создать приблизительные изображения пятнистого леопарда с узнаваемым ртом, ушами, а также самолет с красными огнями на крыльях.

Технология, получившая название «декодирование мозга», позволяет визуализировать перцептивное содержание на основе активности мозга и применима в медицине и социальном обеспечении.

Предыдущие исследования показали, что изображения, которые видят люди, могут быть реконструированы на основе активности мозга, измеренной с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии или МРТ.

На основе предыдущих методов команда разработала технологию, количественно определяющую мозговую активность и позволяющую генеративному искусственному интеллекту рисовать изображения в сочетании с методами прогнозирования для воспроизведения сложных объектов.

В ходе исследования участникам показали 1200 изображений объектов и ландшафтов с анализом и количественной оценкой связи между сигналами их мозга и изображениями с помощью МРТ. Эти же изображения были введены в генеративный искусственный интеллект, чтобы узнать их соответствие активности мозга.

Согласно статье, эту технологию можно использовать для разработки коммуникационных устройств и понимания мозговых механизмов галлюцинаций и сновидений.

Изображение леопарда, показываемое субъектам исследования, и изображение, реконструированное генеративным искусственным интеллектом посредством деятельности мозга.

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