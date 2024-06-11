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Убийство чиновника Запорожского горсовета: начато расследование

16:02, 11 июня 2024
В Запорожье неизвестный убил руководителя одного из департаментов городского совета.
Убийство чиновника Запорожского горсовета: начато расследование
Фото иллюстративное
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Как известно, в Запорожье убили местного чиновника – неизвестный произвел четыре выстрела в потерпевшего, мужчину доставили в больницу, где он и скончался.

По данным «Интерфакс-Украина», речь идет о Максиме Денщике. 

Офис генерального прокурора сообщил, что при процессуальном руководстве прокуроров Запорожской областной прокуратуры начато расследование по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

«По данным следствия, 11 июня 2024 года утром у подъезда многоэтажки центрального района Запорожья неизвестный стрелял в руководителя одного из департаментов городского совета, после чего покинул место происшествия. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице», - заявили в ОГП.

Отмечается, что проводится неотложные следственно-оперативные мероприятия.

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