На Киевщине нашли забитой до смерти женщину, которую два дня разыскивали подруги

Тело женщины находилось в доме два дня, в течение которых ее разыскивали подруги своими силами, и впоследствии одна из них позвонила полиции.

На Киевщине нашли мертвой женщину, которую два дня разыскивали подруги. Как сообщили в полиции области, правоохранители выяснили, что 50-летний мужчина вернулся с рыбалки домой и между ним и сожительницей возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку.

«Мужчина избивал женщину руками и ногами по ее телу, до тех пор, пока она не начала едва дышать. Вскоре потерпевшая умерла», – пишут в полиции.

По информации правоохранителей, злоумышленник перевязал тело телевизионным кабелем, накрыл целлофановой пленкой и одеялом, чтобы скрыть преступление от посторонних лиц. Тело находилось в доме два дня, в течение которых подруги разыскивали женщину своими силами, и впоследствии одна из них позвонила полиции.

В полиции пишут, что известно, что у мужчины были проблемы с законом за кражу, хранение наркотиков и избиение знакомой.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). В суде ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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