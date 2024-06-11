На Київщині знайшли забитою до смерті жінку, яку два дні розшукували подруги

Тіло жінки знаходилося в будинку два дні, упродовж яких її розшукували подруги самотужки, і згодом одна з них зателефонувала до поліції.

На Київщині знайшли мертвою жінку, яку два дні розшукували подруги. Як повідомили у поліції області, правоохоронці зʼясували, що 50-річний чоловік повернувся з риболовлі додому і між ним та співмешканкою виникла сварка, яка згодом переросла у бійку.

«Чоловік бив жінку руками та ногами по її тілу, до тих пір, доки вона не почала ледь дихати. Невдовзі потерпіла померла», - пишуть у поліції.

За інформацією правоохоронців, зловмисник перевʼязав тіло телевізійним кабелем, накрив целофановою плівкою та ковдрою, щоб приховати злочин від сторонніх осіб. Тіло знаходилося в будинку два дні, упродовж яких подруги розшукували жінку самотужки, і згодом одна з них зателефонувала до поліції.

У поліції пишуть, що відомо, що чоловік мав проблеми із законом за крадіжку, зберігання наркотиків та побиття знайомої.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). У суді йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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