Вбивство посадовця Запорізької міськради: розпочато розслідування

У Запоріжжі невідомий вбив керівника одного з департаментів міської ради.

Фото ілюстративне

Як відомо, у Запоріжжі вбили місцевого посадовця – невідомий здійснив чотири постріли у потерпілого, чоловіка доставили у лікарню, де він і помер.

За даними «Інтерфакс-Україна», йдеться про Максима Денщика.

Офіс генерального прокурора повідомив, що за процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування за фактом умисного убивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

«За даними слідства, 11 червня 2024 року вранці біля під’їзду багатоповерхівки центрального району Запоріжжя невідомий стріляв у керівника одного з департаментів міської ради, після чого залишив місце події. Від отриманих поранень потерпілий помер у лікарні», - заявили у ОГП.

Зазначається, що проводиться невідкладні слідчо-оперативні заходи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.