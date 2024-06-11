Невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріли у місцевого посадовця та зник з місця події.

У Запоріжжі вбили місцевого посадовця – невідомий здійснив чотири постріли у потерпілого, чоловіка госпіталізували. Про це повідомили у Національній поліції України.

Як пише «Інтерфакс-Україна», йдеться про Максима Денщика. За даними ЗМІ, його відсторонено від виконання обов'язків Директора департаменту правового забезпечення.

Інцидент стався вранці 11 червня у середмісті обласного центру.

Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріли у місцевого посадовця та зник з місця події.

Чоловіка доставили до медзакладу, де він помер під час надання медичної допомоги.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація – ч. 1 ст. 115 (Вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають першочергові слідчо-розшукові дії.

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