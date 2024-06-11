Влаштував різанину на будівництві: у Києві суд покарав нападника

Зловмисник у модульному вагончику розпивав з товаришем алкоголь та під час виниклої сварки завдав останньому декілька ударів ножем по тулубу.

Голосіївський райсуд Києва визнав винним чоловіка, який вчинив різанину на будівництві, та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Про це повідомила столична поліція.

Подія відбулась наприкінці грудня минулого року на території будівельного майданчику у Голосіївському районі. Як встановили поліцейські, ввечері у модульному вагончику компанія чоловіків розпивала спиртні напої. У подальшому між 39-річним порушником та його 31-річним товаришем виник конфлікт, у ході якого зловмисник наніс декілька ударів кухонним ножем у тулуб опоненту.

Потерпілого із тяжкими пораненнями внутрішніх органів лікарі терміново госпіталізували до лікарні, а поліцейські тим часом розшукали та затримали нападника.

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