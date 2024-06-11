Устроил резню на строительстве: в Киеве суд наказал нападающего

Злоумышленник в модульном вагончике распивал с товарищем алкоголь и во время возникшей ссоры нанес последнему несколько ударов ножом по туловищу.

Голосеевский райсуд Киева признал виновным мужчину, который совершил резню на строительстве, и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом сообщила столичная полиция.

Событие произошло в конце декабря прошлого года на территории строительной площадки в Голосеевском районе. Как установили полицейские, вечером в модульном вагончике компания мужчин распивала спиртные напитки. В дальнейшем между 39-летним нарушителем и его 31-летним товарищем возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес несколько ударов кухонным ножом в туловище оппонента.

Пострадавшего с тяжелыми ранениями внутренних органов врачи срочно госпитализировали в больницу, а полицейские тем временем разыскали и задержали нападающего.

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