Директор НАБУ Семен Кривонос прокомментировал, почему начато досудебное, а не служебное расследование утечек информации

Директор НАБУ Семен Кривонос объяснил, что поскольку публичная кампания по обстоятельствам утечки информации переросла в настоящую персональную «охоту на ведьм» и попытку прямого давления, он решил ответить публично.

Директор НАБУ Семен Кривонос объяснил, почему начато досудебное, а не служебное расследование утечек информации.

«В должности директора НАБУ я становился объектом разных кампаний по дискредитации – от абсурдных ничем не подтвержденных обвинений в связях с ОП до несостоятельности.

Что ж. Поскольку публичная кампания Виталия Шабунина и ЦПК об обстоятельствах утечки информации переросла в настоящую персональную «охоту на ведьм» и попытку прямого давления на меня – решил ответить также публично.

По факту утечки информации начато именно досудебное расследование. Оно дает гораздо больше инструментов для получения доказательств причастности тех или иных должностных лиц к преступлению, чем внутреннее расследование.

И, в отличие от досудебного расследования, по результатам служебного, максимум – это дисциплинарная ответственность. Более того, к ней можно привлечь не позднее чем через год с момента совершения дисциплинарного проступка (читай с момента «слива»))

Подчеркну, «слив» информации (разглашение данных досудебного расследования) – это уголовное преступление. Считаю недопустимым пренебрегать законом, чтобы просто кого-то уволить.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура. Управлению внутреннего контроля НАБУ выделены все необходимые ресурсы для обеспечения объективного и всестороннего досудебного расследования.

Кроме упомянутого досудебного расследования по утечкам, в НАБУ в соответствии с моими приказами начаты два служебных расследования. Одно – относительно возможного давления на обличителей, другое – относительно возможных неправомерных указаний детективам. Проводятся необходимые мероприятия, устанавливаются соответствующие происшествия. По результатам данных служебных расследований при наличии достаточных оснований виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Подчеркну, что любые решения, в том числе и кадровые, будут приниматься мной исключительно по результатам расследований и в четком соответствии с определенными законом процедурами.

Чтобы оставаться максимально открытым перед обществом - по результатам публично прокоммуницирую обо всем ходе событий – от получения служебной записки от обличителя до результатов досудебного расследования, которое сейчас активно осуществляется» - отметил Кривонос.

Автор: Наталья Мамченко

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