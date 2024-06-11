Директор НАБУ Семен Кривонос прокоментував, чому розпочато досудове, а не службове розслідування щодо витоків інформації

Директор НАБУ Семен Кривонос пояснив, що оскільки публічна кампанія щодо обставин витоку інформації переросла у справжнє персональне «полювання на відьом» і спробу прямого тиску, він вирішив відповісти публічно.

Директор НАБУ Семен Кривонос пояснив, чому розпочато досудове, а не службове розслідування щодо витоків інформації.

«На посаді директора НАБУ я ставав обʼєктом різних кампаній з дискредитації - від абсурдних нічим не підтверджених звинувачень у звʼязках з ОП до неспроможності.

Що ж. Оскільки публічна кампанія Віталія Шабуніна та ЦПК щодо обставин витоку інформації переросла у справжнє персональне «полювання на відьом» і спробу прямого тиску на мене - вирішив відповісти також публічно.

За фактом витоку інформації розпочато саме ДОСУДОВЕ розслідування. Воно дає набагато більше інструментів для отримання доказів причетності тих чи інших посадових осіб до злочину, аніж внутрішнє службове розслідування.

І, на відміну від досудового розслідування, за результатами службового, максимум - це дисциплінарна відповідальність. Ба більше, до неї можна притягнути не пізніше ніж через рік з моменту вчинення дисциплінарного проступку (читай з моменту «зливу»))

Підкреслю, «злив» інформації (розголошення даних досудового розслідування)- це кримінальний злочин. Вважаю неприпустимим нехтувати законом, щоб просто когось звільнити.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Управлінню внутрішнього контролю НАБУ виділені всі необхідні ресурси для забезпечення обʼєктивного та всебічного досудового розслідування.

Крім згаданого досудового розслідування щодо витоків, в НАБУ відповідно до моїх наказів розпочато два службових розслідування. Одне - щодо можливого тиску на викривачів, інше - щодо можливих неправомірних вказівок детективам. Проводяться необхідні заходи, встановлюються відповідні обставини. За результатами даних службових розслідувань у разі наявності достатніх підстав винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Наголошу, будь-які рішення, в тому числі й кадрові будуть прийматися мною виключно за результатами розслідувань і у чіткій відповідності до визначених законом процедур.

Аби залишатись максимально відкритим перед суспільством - за результатами публічно прокомунікую про весь хід подій - від отримання службової записки від викривача до результатів досудового розслідування, яке наразі активно здійснюється» - зазначив Кривонос.

Автор: Наталя Мамченко

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