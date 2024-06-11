В Гоструда напомнили нюансы увольнения работников по собственному решению

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя в письменном виде за две недели.

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда напоминает нюансы увольнения работников по собственному решению.

Согласно ст. 46 Конституции Украины каждый имеет право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается. Использование принудительного труда запрещается.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя в письменном виде за две недели. В случае когда заявление работника об увольнении с работы по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжать работу (переезд на новое место жительства; перевод мужа или жены на работу в другую местность; поступление в учебное заведение; невозможность проживания в этой местности, подтвержденная медицинским заключением; беременность; уход за ребенком до достижения четырнадцатилетнего возраста или ребенком с инвалидностью; уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением или лицом с инвалидностью I группы; обязан расторгнуть трудовой контракт в срок, о котором просит работник.

В связи с ведением боевых действий в районах, в которых расположено предприятие, учреждение, организация, и существованием угрозы жизни и здоровью работника он может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в срок, указанный в его заявлении (кроме случаев принудительного привлечения) к общественно полезным работам в условиях военного положения, привлечению к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры) (ст. 4 Закона Украины от 15.03.2022 №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»).

Указание даты увольнения в заявлении об увольнении по собственному желанию имеет значение. В случае увольнения по уважительным причинам, указанным в ч. 1 ст. 38 КЗоТ, работодатель должен уволить работника в срок, о котором просит работник. Также в случае увольнения в связи с ведением боевых действий, существованием угрозы жизни и здоровью работник может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в срок, указанный в его заявлении.

В то же время работодатель также должен соблюдать требования законодательства. В случае, когда он был уведомлен о предстоящем увольнении в срок не позднее чем через две недели и подтверждает волеизъявление работника уволиться, он должен уволить такого работника.

Отсчет двухнедельного срока для определения даты увольнения проводится со дня, следующего за днем ​​фактического предупреждения работодателя об увольнении по собственному желанию.

В случае нарушения законодательства о труде работники имеют право обратиться с жалобой в:

- Государственной службы Украины по вопросам труда. Для представления обращения есть возможность воспользоваться формой для представления электронных обращений граждан в Государственную службу Украины по вопросам труду;

- центральный орган исполнительной власти, в функциональном подчинении которого находится работодатель (учреждение, организация);

- орган местного самоуправления, если ваш работодатель предприятие (учреждение, организация), находящееся в коммунальной собственности соответствующего территориального общества;

- профсоюзы, членами которого они являются.

Трудовые споры, связанные с реализацией трудовых прав, рассматривают органы, указанные в ст. 221 КЗоТ Украины. Это – комиссии по трудовым спорам и суды (районные, районные в городе, городские или горрайонные).

Также трудовой спор между работником и работодателем (уполномоченным им органом), независимо от формы трудового договора, может быть урегулирован путем медиации в соответствии с Законом Украины от 16.11.2021 №1875-IX «О медиации».

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