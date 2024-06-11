На Закарпатье селевой поток сошел на железнодорожный путь, фото

В УЗ отметили, что пострадавших нет так же, как нет и задержек поездов.

Источник фото: УЗ

Железнодорожный перегон Соля – Большой Березный временно закрыт из-за схождения селевого потока.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Укрзализныця».

«Вот так утром выглядел путь на перегоне Соля – Великий Березный на пути от Львова до Ужгорода. Уже после прохода электропоезда №6541 с гор сошел селевой поток, перегон был закрыт для расчистки путей», - говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что пострадавших нет так же, как нет и задержек.

Источник фото: УЗ

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