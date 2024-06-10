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Сильный град отбил нос самолета Austrian Airlines на подлете в Вену, фото

17:27, 10 июня 2024
Несмотря на сильное ненастье и значительные повреждения, пилотам удалось посадить лайнер.
Сильный град отбил нос самолета Austrian Airlines на подлете в Вену, фото
Источник фото: x.com/SLCScanner
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У самолета Airbus A320 от Austrian Airlines на подлете в австрийскую столицу Вену сильный град повредил два передних окна кабины самолета, носовую часть самолета и некоторые панели.

Austrian Airlines подтвердила инцидент.

Самолет смог безопасно приземлиться в Венском международном аэропорту «Швехат». Никто из пассажиров рейса не пострадал.

Технической группе Austrian Airlines уже поручили произвести конкретную оценку повреждений самолета.

Источник фото: x.com/SLCScanner

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