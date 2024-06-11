Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

На Закарпатті селевий потік зійшов на залізничну колію, фото

10:37, 11 червня 2024
В УЗ наголосили, що постраждалих немає так само, як немає і затримок поїздів.
На Закарпатті селевий потік зійшов на залізничну колію, фото
Джерело фото: УЗ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Залізничний перегін Соля – Великий Березний тимчасово закрито через сходження селевого потоку.

Про це повідомили у пресслужбі АТ «Укрзалізниця».

«Ось так зранку виглядала колія на перегоні Соля – Великий Березний на шляху від Львова до Ужгорода. Вже після проходу електропоїзда №6541 з гір зійшов селевий потік, перегін було закрито для розчистки колії», - йдеться в повідомленні.

В УЗ наголосили, що постраждалих немає так само, як немає і затримок.

Джерело фото: УЗ

Раніше ми розповідали, що сильний град відбив ніс літака Austrian Airlines на підльоті до Відня, фото.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовий збір у 20 тисяч за працівника – у Верховній Раді зареєстрували законопроекти про економічне бронювання

Верховна Рада розгляне законопроекти про економічне бронювання.

Кабмін досі не опублікував постанову, якою прибрав з умов відстрочки доглядачам за особами з інвалідністю ІІ групи обов’язкову наявність висновку ЛКК

7 червня Уряд прибрав з умов надання відстрочки доглядачам за особами з інвалідністю ІІ групи обов’язкову наявність висновку ЛКК, а також надав можливість дистанційної постановки на облік особам, що постійно проживають за кордоном, однак досі не опублікував зміни.

Начальник відділу поліції обвинувачувався у прослуховуванні начальника сектору цього ж відділу поліції, зокрема, контролі за розмовами – що вирішив Верховний Суд

У службовому кабінеті підлеглого поліцейського було виявлено спеціальний технічний засіб негласного отримання аудіо інформації з вмонтованими GSM пристроями, закамуфльованими під мережеві електричні фільтри.

Достатньо опублікування судової повістки про виклик в загальнодержавному ЗМІ – Верховний Суд висловився про належне ознайомлення у судовому провадженні за відсутності обвинуваченого

З моменту опублікування повістки про виклик у ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом, якщо йдеться про судове провадження за відсутності обвинуваченого.

Відомості про надання відстрочки через Портал Дія будуть відображатися у електронному військово-обліковому документі

За заявою працівника в електронній формі, поданою засобами Порталу Дія, буде формуватися витяг про бронювання військовозобов’язаного, який є документом, що підтверджує надання відстрочки.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Стойка
    Оксана Стойка
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Аріна Літвінова
    Аріна Літвінова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Павло Слободянюк
    Павло Слободянюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва