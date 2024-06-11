Збитки на 14 млн грн: на Київщині посадовці ДСНС закупили комп’ютери за «космічними» цінами

Посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у службовій недбалості.

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Правоохоронці повідомили про підозру начальнику одного із підрозділів ДСНС України Київської області та начальнику відділу цього підрозділу, які закупили комп’ютерне обладнання за завищеними цінами. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

У Бюро зазначають, що у жовтні 2022 року підрозділом ДСНС було оголошено тендер на 2 тис. 50 комплектів персональних комп’ютерів на понад 44 млн грн. Закупівля проводилася через аукціон, на який заявку подало лише одне підприємство.

Посадові особи ДСНС не дослідили ринкову вартість комп’ютерної техніки та оголосили переможцем підприємство, яке продавало комп’ютери на 30% вище ринкової вартості.

«Висновками експертиз підтверджується проведення закупівлі комп’ютерного обладнання за завищеними цінами та спричинення збитків на суму понад 14 млн грн», - заявили у ДБР.

Посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у службовій недбалості. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Також правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до кримінального правопорушення.

Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

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