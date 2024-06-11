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Убытки на 14 млн грн: в Киевской области чиновники ГСЧС закупили компьютеры по «космическим» ценам

10:55, 11 июня 2024
Чиновникам ГСЧС сообщено о подозрении в служебной халатности.
Убытки на 14 млн грн: в Киевской области чиновники ГСЧС закупили компьютеры по «космическим» ценам
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Правоохранители сообщили о подозрении начальнику одного из подразделений ГСЧС Украины Киевской области и начальнику отдела этого подразделения, закупивших компьютерное оборудование по завышенным ценам. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

В Бюро отмечают, что в октябре 2022 года подразделением ГСЧС был объявлен тендер на 2 тыс. 50 комплектов персональных компьютеров более чем на 44 млн грн. Закупка производилась через аукцион, на который заявку подало только одно предприятие.

Должностные лица ГСЧС не исследовали рыночную стоимость компьютерной техники и объявили победителем предприятие, продававшее компьютеры на 30% выше рыночной стоимости.

«Выводы экспертиз подтверждают проведение закупки компьютерного оборудования по завышенным ценам и причинение убытков на сумму более 14 млн грн», - заявили в ГБР.

Чиновникам ГСЧС сообщено о подозрении в служебной халатности. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Также правоохранители проверяют причастность других лиц к уголовному преступлению.

Принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.

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