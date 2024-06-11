В Киевской области фиксируют аварийные отключения света из-за грозы – ДТЭК

Завершить аварийно-восстановительные работы и вернуть свет энергетики планируют до конца дня, если не будет новых аварий из-за непогоды.

В Киевской области из-за грозы ДТЭК фиксирует аварийные отключения света. По прогнозам синоптиков, 11 июня в течение дня ожидаются град, сильный дождь и шквалы с ветром до 20 м/с.

«Друзья, из-за нового грозового фронта, что продолжается на Киевщине с утра 11 июня, фиксируются аварийные отключения в сетях 10 кВ. Наши специалисты уже устраняют последствия непогоды.

На 9 утра отключены 15 воздушных линий 10 кВ и обесточены 254 трансформаторные подстанции в Бучанском, Обуховском, Броварском и Вышгородском районах области», - сказано в сообщении.

В ДТЭК отметили, что завершить аварийно-восстановительные работы и вернуть свет во все дома клиентов энергетики планируют до конца дня, если не будет новых аварий из-за непогоды.

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