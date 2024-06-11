В ГП ИСС решили напомнить, когда публикуется электронная копия судебного решения

Электронный экземпляр судебного решения или отдельного мнения судьи производится судом в АСДС и обнародуется путем отправки в Реестр судьи, который принял такое решение, в день его изготовления.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» напомнило, когда публикуется электронная копия экземпляра судебного решения в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно Порядку ведения Реестра, электронный экземпляр судебного решения или отдельного мнения судьи изготавливается судом в АСДС и обнародуется путем направления в Реестр судьи, который принял такое решение, в день его изготовления.

Следующим этапом, в порядке очередности поступления каждого электронного экземпляра в Реестр, они обрабатываются и обезличиваются администратором Реестра в течение трех рабочих дней.

После завершения процедуры обработки и обезличивания соответствующие электронные экземпляры судебных решений открываются для общего доступа на следующий рабочий день,

Таким образом, обладая информацией о дате направления судом соответствующего решения в Реестр, можно легко спрогнозировать дату, в которую появится возможность просмотра ее электронной копии в Реестре.

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