На автодороге М-30 на Черкасщине перевернулся грузовик – движение автомобилей ограничено

В Черкасской области на 570 км автодороги М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино, возле села Бабанка Уманского района, временно ограничено движение автомобилей, в связи с ДТП.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.
Как видно на фото, опубликованном полицейскими, на дороге перевернулся грузовик, чем ограничил движение для транспорта.
На месте ДТП патрульные обеспечивают движение автомобилей в реверсном режиме.
Также ранее стало известно, что на Киевщине перекрыли движение мостом на дороге Р-69 в селе Хотяновка.
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