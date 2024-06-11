На Киевщине перекрыли движение мостом на дороге Р-69 в селе Хотяновка

Движение будет осуществляться в объезд.

В селе Хотяновка Вышгородского района в связи с аварийным состоянием перекрыто движение по мосту на автомобильной дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов. Движение транспорта производится в объезд. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

В ОВА пишут, что в целях безопасного и бесперебойного дорожного движения движение будет осуществляться в объезд автомобильными дорогами:

О100805 /Киев – Вышгород – Десна – Чернигов/ – Ровжи,

С100820 /Киев – Вышгород – Десна – Чернигов/ – Лебедевка.

Также будет возобновлено движение по параллельной понтонной переправе рядом с поврежденным мостом.

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