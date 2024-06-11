На Київщині перекрили рух мостом на дорозі Р-69 в селі Хотянівка

Рух буде здійснюватися в об’їзд.

В селі Хотянівка Вишгородського району у зв’язку з аварійним станом перекрито рух мостом на автомобільній дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів. Рух транспорту здійснюється в об’їзд. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

В ОВА пишуть, що з метою безпечного та безперебійного дорожнього руху рух буде здійснюватися в об’їзд автомобільними дорогами:

О100805 /Київ – Вишгород – Десна – Чернігів/ – Ровжі,

С100820 /Київ – Вишгород – Десна – Чернігів/ – Лебедівка.

Також буде відновлено рух паралельною понтонною переправою поряд з пошкодженим мостом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.