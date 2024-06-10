Суд виніс вирок ув’язненому Хмельницького СІЗО, який вдарив правоохоронця ногою у пах

Лише в період утримання в Хмельницькому СІЗО протягом 2022-2024 років на чоловіка було накладено 10 стягнень.

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок у справі № 686/8577/24 (провадження № 1-кп/686/1045/24) неодноразово судимому жителю Хмельниччини за умисне заподіяння побоїв працівникові правоохоронного органу, згідно з ч.2 ст.345 КК України. Раніше 42-річний чоловік був сім разів засуджений за крадіжки, важкі побиття, зґвалтування та сексуальне насильство та відбував покарання за попередніми злочинами. Про це повідомила прес-служба Хмельницького міськрайонного суду.

Інцидент стався 21 січня 2024 року в приміщення ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор». Засуджений почав себе агресивно поводитись, висловлював своє невдоволення та погрожував пошкодити майно, коли працівники Хмельницького СІЗО перемістили його в окрему камеру, відповідно до обраного йому запобіжного заходу та на виконання постанови про його тимчасову ізоляцію. Цього ж дня чоловік спробував самовільно залишити камеру. Однак вихід із кімнати йому загородив заступник чергового помічника начальника ізолятора, тієї ж хвилини, засуджений наніс ногою удар в пахову ділянку, заподіявши йому ряд тілесних ушкоджень. Через декілька хвилин від завданого болю та різкого падіння тиску потерпілий втратив свідомість, до якої прийшов вже у медичній частині. За висновком експерта потерпілий отримав травму пахової ділянки з крововиливами чоловічих органів та внутрішньої поверхні стегна, які за своїм характером відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень , що мають скороминучі наслідки, не більше шести днів.

У суді доказами винуватості засудженого послужили як показання самого потерпілого, так і медиків швидкої, які надавали йому першу медичну допомогу, аудіо записи зі спецлінії «102» та відеозаписи камер відео спостереження. Окрім того, було опитано й ряд свідків, які розповіли в суді, що ув’язнений лаявся, ображав працівників СІЗО та погрожував їм фізичною розправою. Сам обвинувачений свою вину заперечив, пояснивши, що удар в пах завдав ненавмисне, а протистояв фізичній силі, яку до нього приміняли правоохоронці. Одиночну камеру, до якої його перевели, він вважав непридатною для перебування в ній людини та просив дати іншу. Ці показання суд відхилив. Також було проведено слідчий експеримент та огляд місця інциденту.

Усі наведені докази, на думку суду, є достовірними, належними, допустимими, а в своїй сукупності - достатніми для прийняття процесуального рішення.

В судовому засіданні чоловік поводився неадекватно. За повідомленням Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні Хмельницької області будь-яким психічним захворюванням чи тимчасовим розладом психічної діяльності обвинувачений не страждав і не страждає. Тому суд визнав його осудним.

Обвинувачений характеризується негативно, а в період утримання в Хмельницькому слідчому ізоляторі протягом 2022-2024 років на нього було накладено 10 стягнень. У скоєному він не розкаявся, адже не визнав факту інкримінованого йому кримінального правопорушення, розкриттю злочину, відповідно, не сприяв. Обставини, що пом’якшують покарання відсутні, а обставиною, яка обтяжує обвинуваченому покарання суд визнав рецидив злочинів.

Хмельницький міжрайонний суд визнав чоловіка винуватим та згідно з ч.2 ст. 345 КК України призначив йому три роки позбавлення волі. Шляхом часткового приєднання невідбутої частини покарання за вироком від 22.0221 року(ч.2 ст.185 КК України, крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групи осіб), йому визначено покарання строком на п’ять років. Окрім того, суд взяв до уваги ще й покарання за ч.2 ст. 121 КК України(тяжкі тілесні ушкодження спричинили смерть потерпілого, або вчинені групою осіб), призначене вироком Хмельницького апеляційного суду від 15.04. 2024 року. Тож за сукупністю злочинів визначив остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на десять років.

На вирок може бути подана апеляційна скарга протягом 30 днів з дня його проголошення.

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