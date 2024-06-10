Суд вынес приговор заключенному Хмельницкого СИЗО, который ударил правоохранителя ногой в пах

Только в период содержания в Хмельницком СИЗО в течение 2022-2024 годов на мужчину было наложено 10 взысканий.

Хмельницкий горрайонный суд вынес приговор по делу № 686/8577/24 (производство № 1-кп/686/1045/24) неоднократно судимому жителю Хмельницкой области за умышленное причинение побоев работнику правоохранительного органа, согласно ч.2 ст.345 УК Украины. Ранее 42-летний мужчина был семь раз осужден за кражи, тяжелые избиения, изнасилование и сексуальное насилие и отбывал наказание по предыдущим преступлениям. Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого горрайонного суда.

Инцидент произошел 21 января 2024 года в помещение ГУ «Хмельницкий следственный изолятор». Осужденный начал себя агрессивно вести, выражал свое недовольство и угрожал повредить имущество, когда работники Хмельницкого СИЗО переместили его в отдельную камеру, в соответствии с избранной ему мерой пресечения и во исполнение постановления о его временной изоляции. В этот же день мужчина попытался самовольно покинуть камеру. Однако выход из комнаты ему загородил заместитель дежурного помощника начальника изолятора, в ту же минуту, осужденный нанес ногой удар в паховую область, причинив ему ряд телесных повреждений. Через несколько минут от причиненной боли и резкого падения давления потерпевший потерял сознание, к которому пришел уже в медицинской части. По заключению эксперта потерпевший получил травму паховой области с кровоизлияниями мужских органов и внутренней поверхности бедра, которые по своему характеру относятся к категории легких телесных повреждений, имеющих преходящие последствия, не более шести дней.

В суде доказательствами виновности осужденного послужили как показания самого потерпевшего, так и медиков скорой, которые оказывали ему первую медицинскую помощь, аудио записи со спецлинии «102» и видеозаписи камер видеонаблюдения. Кроме того, был опрошен и ряд свидетелей, которые рассказали в суде, что заключенный ругался, оскорблял работников СИЗО и угрожал им физической расправой. Сам обвиняемый свою вину отрицал, объяснив, что удар в пах нанес неумышленно, а противостоял физической силе, которую к нему применяли правоохранители. Одиночную камеру, в которую его перевели, он считал непригодной для пребывания в ней человека и просил дать другую. Эти показания суд отклонил. Также был проведен следственный эксперимент и осмотр места инцидента.

Все приведенные доказательства, по мнению суда, являются достоверными, надлежащими, допустимыми, а в своей совокупности - достаточными для принятия процессуального решения.

В судебном заседании мужчина вел себя неадекватно. По сообщению Староконстантиновской многопрофильной больницы Хмельницкой области любым психическим заболеванием или временным расстройством психической деятельности обвиняемый не страдал и не страдает. Поэтому суд признал его вменяемым.

Обвиняемый характеризуется отрицательно, а в период содержания в Хмельницком следственном изоляторе в течение 2022-2024 годов на него было наложено 10 взысканий. В содеянном он не раскаялся, ведь не признал факта инкриминируемого ему уголовного преступления, раскрытию преступления, соответственно, не способствовал. Обстоятельства, смягчающие наказание отсутствуют, а обстоятельством, отягчающим обвиняемому наказание суд признал рецидив преступлений.

Хмельницкий межрайонный суд признал мужчину виновным и согласно ч.2 ст. 345 УК Украины назначил ему три года лишения свободы. Путем частичного присоединения неотбытой части наказания по приговору от 22.0221 года (ч.2 ст.185 УК Украины, кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группы лиц), ему определено наказание сроком на пять лет. Кроме того, суд принял во внимание еще и наказание по ч.2 ст. 121 УК Украины (тяжкие телесные повреждения повлекшие смерть потерпевшего, или совершенные группой лиц), назначенное приговором Хмельницкого апелляционного суда от 15.04. 2024 года. Поэтому по совокупности преступлений определил окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в течение 30 дней со дня его провозглашения.

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