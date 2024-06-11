Депутаты решили вернуться к идее создания полноценного суда присяжных в Украине

Парламентские комитеты по вопросам правовой политики и правоохранительной деятельности провели круглый стол, где обсудили создание полномасштабного суда присяжных, однако откуда планируют брать на это средства – пока неизвестно.

Комитеты Верховной Рады по вопросам правовой политики и правоохранительной деятельности решили вернуться к обсуждению законопроектов о создании суда присяжных. Об этом сообщил народный депутат Владлен Неклюдов.

По его словам, тема круглого стола, которую провели депутаты, звучала так: «Обсуждение законопроектов о введении суда присяжных в Украине».

Напомним, в октябре 2020 года Кабмин внес в Верховную Раду законопроекты №4190 и №4191 по обеспечению участия граждан Украины в осуществлении правосудия, призванных ввести в Украине классический суд присяжных. Документы разрабатывалось Министерством юстиции. В ноябре 2020 года их включили в повестку дня, но дальше дело не двигалось.

По данным «Судебно-юридической газеты», базой обсуждения во время совместного круглого стола комитетов были законопроекты 2709-1 и 2710-1 от 16 января 2020 года (инициатор – народный депутат Сергей Власенко), а также 3843, 3844, 3845 2020 (инициаторы – народные депутаты Павел Фролов, Игорь Фрис, Федор Вениславский и Павел Павлиш).

«Это важная тема! Реализации конституционного права граждан на участие в правосудии и эта реформа должна быть реализована, чтобы каждый гражданин мог принять участие в правосудии и в реальной жизни понять что это такое!» – заявил Неклюдов.

По его словам, к круглому столу присоединились представители Высшего совета правосудия, Совета судей Украины, Государственной судебной администрации, Национальной школы судей, общественных организаций, проектов международной донорской помощи (в частности Агентства США по международному развитию USAID в лице руководителя программы Дэвида Вона), судьи, адвокаты, прокуроры, ученые и международные эксперты.

Выступали глава Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, председатель Комитета ВРУ по вопросам правовой политики Денис Маслов, заместитель Министра юстиции Украины Александр Банчук и другие.

Предварительно были проведены экспертные обсуждения по теме «Суд присяжных: участие граждан как механизм повышения доверия к правосудию», наработанного Коалицией РПР при поддержке USAID. Участники круглого стола ознакомились с выводами отчета по результатам этих дискуссий.

«В итоге согласовали следующие шаги по продвижению зарегистрированных в Верховной Раде Украины законопроектов по внедрению суда присяжных» - сообщил Владлен Неклюдов.

Откуда планируется взять финансирование на введение полноценного суда присяжных и планируют ли такие изменения вводить именно во время военного положения – пока неизвестно.