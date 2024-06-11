Депутати вирішили повернутися до ідеї створення повноцінного суду присяжних в Україні

Парламентські комітети з питань правової політики та з питань правоохоронної діяльності провели круглий стіл, де обговорили створення повномасштабного суду присяжних, однак звідки планують брати на це кошти – поки невідомо.

Комітети Верховної Ради з питань правової політики та з питань правоохоронної діяльності вирішили повернутися до обговорення законопроектів про створення суду присяжних. Про це повідомив народний депутат Владлен Неклюдов.

За його словами, тема круглого столу, яку провели депутати звучала так: «Обговорення законопроектів на запровадження суду присяжних в Україні».

Нагадаємо, в жовтні 2020 року Кабмін вніс до Верховної Ради законопроекти №4190 та №4191 щодо забезпечення участі громадян України у здійсненні правосуддя, які покликані запровадити в Україні класичний суд присяжних. Документи розробляло Міністерство юстиції. У листопаді 2020 року їх включили до порядку денного, але далі справа не рухалася.

За даними «Судово-юридичної газета», базою обговорення під час спільного круглого столу комітетів були законопроекти 2709-1 та 2710-1 від 16 січня 2020 року (ініціатор – народний депутат Сергій Власенко), а також 3843, 3844, 3845 від 14 липня 2020 року (ініціатори – народні депутати Павло Фролов, Ігор Фріс, Федір Веніславський та Павло Павліш).

«Це важлива тема! Реалізації конституційного права громадян на участь у правосудді і ця реформа має бути реалізована щоб кожний громадянин міг прийняти участь у правосудді і в реальному житті зрозуміти що це таке!» - заявив Неклюдов.

За його словами, до круглого столу долучились представники Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, Державної судової адміністрації, Національної школи суддів, громадських організацій, проектів міжнародної донорської допомоги (зокрема Агентства США з міжнародного розвитку USAID в особі керівника програми Девіда Вона), судді, адвокати, прокурори, науковці та міжнародні експерти.

Виступали голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, голова Комітету ВРУ з питань правової політики Денис Маслов, заступник Міністра юстиції України Олександр Банчук та інші.

Попередньо було проведено експертні обговорення на тему «Суд присяжних: участь громадян як механізм підвищення довіри до правосуддя», напрацьованого Коаліцією РПР за підтримки USAID. Учасники круглого столу ознайомились із висновками звіту за результатами цих обговорень.

«У підсумку узгодили наступні кроки із просування зареєстрованих у Верховній Раді України законопроектів на впровадження суду присяжних» - повідомив Владлен Неклюдов.

Звідки планується взяти фінансування на запровадження повноцінного суду присяжних та чи планують такі зміни запроваджувати саме під час воєнного стану – наразі невідомо.

Автор: Наталя Мамченко

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