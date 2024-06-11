У Києві водій не впорався з керуванням та заблокував рух трамваю, фото

Чоловік перебував в розшуку та мав з собою предмет, схожий на пістолет.

У Києві водій вчинив ДТП та перегородив рух трамваю. Як повідомили у Патрульній поліції, інформація про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Дегтярівській надійшла 11 червня.

За попередньою інформацією поліцейські встановили, що водій автомобіля «Seat» не впорався з керуванням, наїхав на бордюр, пошкодив колеса та перегородив рух трамваю.

«Ми поспілкувалися з керманичем та виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку громадянин категорично відмовився. Ба більше, чоловік перебував в розшуку та мав з собою предмет, схожий на пістолет», - зазначили у поліції.

Патрульні склали на чоловіка протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані сп'яніння) КУпАП та передали його слідчим.

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