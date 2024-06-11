В Киеве водитель не справился с управлением и заблокировал движение трамвая, фото

Мужчина находился в розыске и имел с собой предмет, похожий на пистолет.

В Киеве водитель совершил ДТП и преградил движение трамвая. Как сообщили в Патрульной полиции, информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Дегтяревской поступила 11 июня.

По предварительной информации, полицейские установили, что водитель автомобиля «Seat» не справился с управлением, наехал на бордюр, повредил колеса и преградил движение трамвая.

«Мы пообщались с водителем и обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке гражданин категорически отказался. Более того, мужчина находился в розыске и имел с собой предмет, похожий на пистолет», - отметили в полиции.

Патрульные составили на мужчину протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, что призвело к ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП и передали его следователям.

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