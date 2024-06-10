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Польша продлила срок пребывания украинских беженцев до 2025 года

20:30, 10 июня 2024
Анджей Дуда подписал поправку к закону о помощи украинским беженцам.
Польша продлила срок пребывания украинских беженцев до 2025 года
Источник фото: Visit Ukraine
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Польский президент Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи гражданам Украины, находящимся в Польше из-за войны в Украине. Этот шаг, как сообщила пресс-служба канцелярии президента Польши, продлевает срок легального пребывания украинских беженцев в Польше до 30 сентября 2025 года.

Согласно поправке, украинцы, которые ищут убежище в Польше, будут иметь возможность получать доступ к медицинским услугам, семейным и социальным выплатам до конца сентября следующего года. Кроме того, предусмотрена помощь на воспитание детей и программа «Добрый старт», которая обеспечивает дополнительные занятия по польскому языку для украинских учеников.

Новый закон также утверждает, что для получения номера PESEL украинцы должны иметь действительный проездной документ, а заявки на PESEL со статусом UKR должны быть поданы «немедленно по прибытии» в Польшу.

С 1 июля финансирование поддержки для граждан Польши, которые принимают беженцев из Украины, будет возможно только на основании заключенного договора с местными властями. Кроме того, поправка предусматривает прекращение льгот по компенсации расходов на проживание и питание беженцев с 1 июля.

Изменения в законе также устанавливают конкретные основания для аннулирования разрешения на временное проживание граждан Украины.

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