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Польща продовжила термін перебування українських біженців до 2025 року

20:30, 10 червня 2024
Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу українським біженцям.
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Польський президент Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу громадянам України, що перебувають у Польщі через війну в Україні. Цей крок, як повідомила пресслужба канцелярії президента Польщі, продовжує термін легального перебування українських біженців у Польщі до 30 вересня 2025 року.

Згідно з поправкою, українці, які шукають притулок в Польщі, матимуть можливість отримувати доступ до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат до кінця вересня наступного року. Крім того, передбачена допомога на виховання дітей та програма «Добрий старт», яка забезпечує додаткові заняття з польської мови для українських учнів.

Новий закон також стверджує, що для отримання номера PESEL українці повинні мати дійсний проїзний документ, а заявки на PESEL зі статусом UKR мають бути подані «негайно після прибуття» до Польщі.

З 1 липня фінансування підтримки для громадян Польщі, які приймають біженців з України, буде можливе лише на підставі укладеного договору з місцевою владою. Крім того, поправка передбачає припинення пільг щодо компенсації витрат на проживання та харчування біженців з 1 липня.

Зміни в законі також встановлюють конкретні підстави для анулювання дозволу на тимчасове проживання громадян України.

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