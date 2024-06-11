На автодорозі М-30 на Черкащині перевернулася вантажівка – рух автомобілів обмежений

Біля села Бабанка сталася ДТП.

Джерело фото: Патрульна поліції України

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У Черкаській області на 570 км автодороги М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, біля села Бабанка Уманського району, тимчасово обмежений рух автомобілів, у зв’язку з ДТП.

Про це повідомили у Патрульній поліції України.

Як видно на фото, яке опублікували поліцейські, на дорозі перевернулася вантажівка, чим обмежила рух для транспорту.

На місці ДТП патрульні забезпечують рух автомобілів в реверсному режимі.

Також раніше стало відомо, що на Київщині перекрили рух мостом на дорозі Р-69 в селі Хотянівка.

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