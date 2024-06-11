В ДП ІСС вирішили нагадати, коли оприлюднюється електронна копія судового рішення

Електронний примірник судового рішення або окремої думки судді виготовляється судом в АСДС та оприлюднюється шляхом надсилання до Реєстру cуддею, який ухвалив таке рішення, в день його виготовлення.

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Державне підприємство «Інформаційні судові системи» нагадало, коли оприлюднюється електронна копія примірника судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з Порядком ведення Реєстру, електронний примірник судового рішення або окремої думки судді виготовляється судом в АСДС та оприлюднюється шляхом надсилання до Реєстру cуддею, який ухвалив таке рішення, в день його виготовлення.

Наступним етапом, в порядку черговості надходження кожного електронного примірника до Реєстру, вони обробляються та знеособлюються адміністратором Реєстру на протязі трьох робочих днів.

Після завершення процедури оброблення та знеособлення відповідні електронні примірники судових рішень відкриваються для загального доступу наступного робочого дня,

Таким чином, володіючи інформацією про дату направлення судом відповідного рішення до Реєстру, можна легко спрогнозувати дату, в яку з'явиться можливість перегляду її електронної копії в Реєстрі.

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