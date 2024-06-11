У Київській області фіксують аварійні відключення світла через грозу – ДТЕК

Завершити аварійно-відновлювальні роботи і повернути світло енергетики планують до кінця дня, якщо не буде нових аварій через негоду.

У Київській області через грозу ДТЕК фіксує аварійні відключення світла. За прогнозами синоптиків 11 червня протягом дня очікуються град, сильний дощ і шквали з вітром до 20 м/с.

«Друзі, через новий грозовий фронт, що триває на Київщині з ранку 11 червня, фіксуються аварійні відключення в мережах 10 кВ. Наші фахівці вже ліквідовують наслідки негоди.

На 9-ту ранку відключені 15 повітряних ліній 10 кВ та знеструмлені 254 трансформаторні підстанції в Бучанському, Обухівському, Броварському та Вишгородському районах області», - сказано у повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що завершити аварійно-відновлювальні роботи і повернути світло у всі домівки клієнтів енергетики планують до кінця дня, якщо не буде нових аварій через негоду.

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