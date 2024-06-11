Неизвестный из огнестрельного оружия произвел выстрелы в местного должностного лица и скрылся с места происшествия.

В Запорожье убили местного должностного лица – неизвестный произвел четыре выстрела в потерпевшего, мужчину госпитализировали. Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Как пишет «Интерфакс-Украина», речь идет о Максиме Денщике. По данным СМИ, он отстранен от исполнения обязанностей Директора департамента правового обеспечения.

Инцидент произошел утром 11 июня в центре областного центра.

Сотрудники полиции установили, что у подъезда многоэтажки неизвестный из огнестрельного оружия произвел выстрелы в местного должностного лица и скрылся с места происшествия.

Мужчину доставили в медучреждение, где он умер во время оказания медицинской помощи.

По этому факту следователи открыли уголовное производство. Правовая квалификация – ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственно-розыскные действия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.