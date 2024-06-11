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Вчені вперше створили уявні образи за допомогою штучного інтелекту

19:48, 11 червня 2024
Дослідникам вдалося створити образи об’єктів і пейзажів, отриманих на основі активності мозку людини.
Вчені вперше створили уявні образи за допомогою штучного інтелекту
Фото з відкритих джерел
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Японським вченим вдалося створити перші в світі уявні образи об’єктів і ландшафтів на основі діяльності людського мозку за допомогою технології штучного інтелекту. Про це повідомляє Kyodo News.

Команда вчених змогла створити приблизні зображення плямистого леопарда з впізнаваним ротом, вухами, а також літак із червоними вогнями на крилах.

Технологія, яка отримала назву «декодування мозку», дозволяє візуалізувати перцептивний вміст на основі активності мозку та може бути застосована в медицині та соціальному забезпеченні.

Попередні дослідження показали, що зображення, які бачать люди, можуть бути реконструйовані на основі активності їхнього мозку, виміряної за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії або МРТ. При цьому вчені не змогли відтворити літери алфавіту.

На основі попередніх методів команда розробила технологію, яка кількісно визначає мозкову активність і дозволяє генеративному штучному інтелекту  малювати зображення в поєднанні з методами прогнозування для відтворення складних об’єктів.

Під час дослідження учасникам показали 1200 зображень об’єктів і ландшафтів із аналізом і кількісною оцінкою зв’язку між сигналами їх мозку та зображеннями за допомогою МРТ. Ці ж зображення були введені в генеративний штучний інтелект, щоб дізнатися їх відповідність активності мозку.

Згідно зі статтею, цю технологію можна використовувати для розробки комунікаційних пристроїв і для розуміння мозкових механізмів галюцинацій і сновидінь.

Зображення леопарда, яке показують суб’єктам дослідження, і зображення, реконструйоване генеративним штучним інтелектом за допомогою діяльності мозку.

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